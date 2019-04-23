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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Uluslararası sularda ekipler, 'Pervin Oğulları' adlı gemiye düzenlediği nefes kesen operasyonda 5 ton esrar ele geçirdi.

İHA | 23.04.2019 - 09:02..
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3 ay önce, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir gemiye yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 milyon TL değerinde 5 ton toz esrar yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

GEMİDEN 5 TON TOZ ESRAR ÇIKARILMIŞTI

Uluslararası sularda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bir gemiye düzenlediği operasyonda 5 ton esrarın ele geçirilmesinin ardından, gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce deniz yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye’ye getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatmış ve uluslararası sularda; emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir gemiye yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 250 milyon TL değerinde 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

'PERVİN OĞULLARI' GEMİSİNDEN ÇIKANLAR: 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen baskının ardından "Pervin Oğulları" isimli teknede yakalanan uyuşturucular, geçtiğimiz günlerde İzmir’e getirilmişti. Olaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10’unun tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan adreslerinde yakalanamayan 3 şüpheli hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldığı açıklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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