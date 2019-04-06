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İzmir'deki tutuklu seçimi cezaevinden kazandı

Tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle hapishanede olan Ali Uysal, cezaevinden 126 oy alarak Ödemiş ilçesinin muhtarı seçildi.

AA | 06.04.2019 - 17:03..
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Çamyayla Mahallesi Muhtarı Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden adaylığını koydu. Mahallede 3 adayın yarıştığı seçimlere 21 gün kala, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, "tarihi eser kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uysal, cezaevindeyken yapılan seçimlerde 126 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre yeniden muhtar seçildi. Ali Uysal, avukatının yaptığı itiraz üzerine Ödemiş M Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

İzmir'deki tutuklu seçimi cezaevinden kazandı

MAZBATASI İÇİN MÜRACAAT EDECEK

Gazetecilere açıklama yapan Uysal, pazartesi günü İlçe Seçim Kuruluna mazbatasını almak için müracaat edeceğini belirtti.

Mahallesine hizmet etmeye devam etmek istediğini aktaran Uysal, "Seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mazbatayı almanın en doğal hakkım olduğuna inanıyorum. Cezaevinde seçimi en yüksek oyla kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum." dedi.

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