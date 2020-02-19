taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0702
Euro
6.5546
Altın
1604.18
Borsa
119574.1
Gram Altın
313.014
Bitcoin
61463.13

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Buca ilçesinde bulunan 11 katlı bir binada, yangın çıktı. Yangın sonrası dumandan etkilenen 10 kişi, tedavi altına alındı.

İHA | 19.02.2020 - 09:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir Buca'da İsmail Dağtekin’e ait 11 katlı bir binanın 3'üncü  katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşular durumu polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde İsmail Dağtekin kendi imkanlarıyla daireden dışarı çıktığını, Mesut Yıldız isimli komşunun ise eve girerek anne Hafize Dağtekin ve kızları Azize ile Sıla’yı daireden çıkarttığını öğrendi.

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi ViDEO

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi

SÜRÜNE SÜRÜNE İÇERİ GİRDİM

Anne ve 2 çocuğunu dairen çıkartan ve kendisi de dumandan etkilenen Mesut Yıldız, "Sürüne sürüne içeriye girdim. Biri anne 2 çocuğu da içeriden çıkarttık. En son çocuğu çıkartırken, arkadaş beni aldı.” dedi.

"HAVASIZLIKTAN ÇOK ZORLANDIK"

Diğer komşu İbrahim Solak ise yangın tüpünü alıp daireye gittiğini ifade ederek, "Havasızlıktan çok zorlandık, sürekli daireye gir çık yaptık. Son anda itfaiye ekipleri geldi, kurtardı.” diye konuştu.

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi

İTFAİYE ARAÇLARI İLE KURTARILDILAR

Dumanlardan etkilenerek mahsur kalan vatandaşların bir kısmı itfaiye araçlarının merdivenleri ile evlerinin balkonlarından alınarak kurtarılırken, bazı vatandaşlara ise oksijen maskesi ile temiz hava ve ayran verildi.

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangından etkilenen 4 kişi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın nedeni ile Dağtekin ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi

İlginizi Çekebilir
Ankara'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü
Oğlunun cesedini bulduğu kadını, tartıştığı eşinin boğarak öldürdüğü öğrenildi.
Şanlıurfa'da araç çarpan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Karaman'da polis aracına otomobil çarptı
Karaman'da bir otomobilin trafik polisine ait otomobile çarpması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Samsun'da bir kişi 7 yavrulu anne köpeği taşla öldürdü
Samsun’un 7 yavrusu bulunan anne köpeği taş atarak öldüren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
147
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
126
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
33
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
178
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
113
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
95
18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir