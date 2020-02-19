İzmir Buca'da İsmail Dağtekin’e ait 11 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden komşular durumu polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde İsmail Dağtekin kendi imkanlarıyla daireden dışarı çıktığını, Mesut Yıldız isimli komşunun ise eve girerek anne Hafize Dağtekin ve kızları Azize ile Sıla’yı daireden çıkarttığını öğrendi.

İzmir'deki yangında 10 kişi dumandan etkilendi ViDEO

SÜRÜNE SÜRÜNE İÇERİ GİRDİM

Anne ve 2 çocuğunu dairen çıkartan ve kendisi de dumandan etkilenen Mesut Yıldız, "Sürüne sürüne içeriye girdim. Biri anne 2 çocuğu da içeriden çıkarttık. En son çocuğu çıkartırken, arkadaş beni aldı.” dedi.

"HAVASIZLIKTAN ÇOK ZORLANDIK"

Diğer komşu İbrahim Solak ise yangın tüpünü alıp daireye gittiğini ifade ederek, "Havasızlıktan çok zorlandık, sürekli daireye gir çık yaptık. Son anda itfaiye ekipleri geldi, kurtardı.” diye konuştu.

İTFAİYE ARAÇLARI İLE KURTARILDILAR

Dumanlardan etkilenerek mahsur kalan vatandaşların bir kısmı itfaiye araçlarının merdivenleri ile evlerinin balkonlarından alınarak kurtarılırken, bazı vatandaşlara ise oksijen maskesi ile temiz hava ve ayran verildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangından etkilenen 4 kişi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, dumandan etkilenen diğer vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın nedeni ile Dağtekin ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.