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İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları 3. gününde

Yeniden alevlenme tehlikesinin yaşandığı 500 hektarlık alanda söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

AA | 20.08.2019 - 16:33..
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kısmen kontrol altına alındı.

Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

"700 HEKTAR KÜL OLDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak, "700 hektar alan yangında kül oldu. Bakanlıktaki inatlaşma sonucu uçaklar beklerken ormanlar yanıyor." ifadesini kullandı.

İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları 3. gününde

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

YENİDEN ALEVLENME TEHLİKESİ

Zaman zaman etkisini artıran rüzgar müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor. Rüzgarın etkisini artırmasıyla bazı noktalarda yeniden alevlenmelerin başladığı bildirildi.

İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları 3. gününde

AĞAÇ GÖVDELERİ İÇİN İÇİN YANIYOR

Alevlerin yükselmeye başladığı Tekketepe mevkiine yenideni ekipler sevk edildi. İçin için yanan ağaç gövdelerinin söndürme çalışmaları için en büyük tehdit olduğu belirtiliyor.

İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları 3. gününde

SON BİR AYDA 1244 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN KÜL OLDU

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sadece son bir ayda, bin 244 futbol sahası büyüklüğünde ormanımız yok oldu.

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