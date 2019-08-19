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İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

770 hektar alanın zarar gördüğü yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Büyük bir faciayı atlatan İzmirliler, bölgenin tekrar ağaçlandırılmasını istiyor.

AA | 19.08.2019 - 19:32..
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İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

İzmir'de Urla'nın Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasında dün çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Drone görüntülerinden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.

Karabağlar'da da drone görüntüleri, yangının verdiği hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

"BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Demircili Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Alevlerin köylerinin etrafını sardığını aktaran Uysal, "Köyümüz boşaltıldı. Yaşlıları ve çocukları köyün dışına çıkardık. Biz de ekiplere kovalarla yardım ettik. Alevlerin köyümüze girmesini engelledik. Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük. Zeytin ağaçlarımız yandı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerimize geri döndük." dedi.

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

Süleyman Uysal da havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin bir anda köylerine ulaştığını vurguladı.

Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığını dile getiren Uysal, "Dün bu saatlerde burada göz gözü görmüyordu. İtfaiye ve arazözler zamanında geldi. Alevler evlerimize dayanmıştı. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı. Evlerimizi boşaltırken bir şey alamadık, sadece paramızı alabildik." dedi.

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü VİDEO

"BURALARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangın çıktığı andan itibaren bölgede el birliğiyle bir mücadele yürütüldüğünü aktardı. Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Bir plan çerçevesinde buralara sahip çıkacağız. Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu bölge bizim için çok önemli. Burada yaraların sarılıp buranın daha güzel ağaçlandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadesini kullandı.

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

KAVACIK'TA ÜZÜM BAĞLARI ZARAR GÖRDÜ

Karabağlar'da çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan diğer yangında İzmir'in dünyaca ünlü Kavacık üzümünün yetiştiği bağlar olumsuz etkilendi. 
Karabağlar'a bağlı Kavacık Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Mantar ise yangının çıkmasının ardından dün ekiplere yardım etmek için Tırazlı Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

Tüm gece uyumadığını belirten Mantar, "İzmir'imizin akciğerleri yandı. Tüm köylerimizin bağları yandı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Acımız büyük." dedi.

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü

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