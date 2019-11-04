İzmir'den acı haber: 1 şehit

İzmir'de Foça 7. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı bildirildi.
KURTARILAMADI
Fenalaşan Mehmet Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere, Yaralı’nın cenazesi otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLECEK
Şehit olan Yaralı’nın cenazesinin, memleketi Konya’ya gönderileceği belirtildi.