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İzmir'den acı haber: 1 şehit

İzmir’de eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 13:36..
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İzmir'de Foça 7. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı bildirildi.

KURTARILAMADI

Fenalaşan Mehmet Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere, Yaralı’nın cenazesi otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'den acı haber: 1 şehit

CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLECEK

Şehit olan Yaralı’nın cenazesinin, memleketi Konya’ya gönderileceği belirtildi.

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