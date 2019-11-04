İzmir'den acı haber: 1 şehit

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsi, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın da beraati istendi.

5

Ispanak zehirlenmesinin sebebi marketler olabilir

Ziraat Mühendisi Hasan Okutman, ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili "Marketler, raf ömrünü uzatmak için sebzelerin üzerine kimyasallar sıkabiliyorlar. Bu da kaynağı olabilir." dedi.