İzmir'e hızlı tren geliyor

Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak amacıyla 1. 889 kilometre yüksek hızlı tren, 1. 786 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmaları devam ediyor.

İzmir'e gelecek hızlı tren, Orta Anadolu'yu Ege ile bağlayacak ve 2023'de kullanıma açılacak.

DEMİR YOLU HATTI 12 BİN 803 KM'YE ULAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağının, aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi. O dönemde YHT hattı yokken 1.213 kilometre YHT hattının inşa edildiğini ifade eden Turhan, 10 bin 959 kilometre olan konvansiyonel hat uzunluğunun da yüzde 6 artırılarak 11 bin 590 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

"ÖNCELİKLİ HEDEF, YÜKSEK HIZLI DEMİR YOLU AĞI"

TCDD'ye ait büyük yatırım projeleri hakkında bilgi veren Turhan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demir yolu ağının oluşturulmasının öncelikli hedef olarak belirlendiğini söyledi.

İZMİR'DE HIZLI TREN 2020'DE BAŞLAYIP 2023'DE BİTECEK

Bu çekirdek ağın parçası olan ve yapımı devam eden 508 kilometrelik Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin kalan altyapı ve üstyapı işlerinin yapımlarına 2020'de başlanmasının planlandığını belirten Turhan, Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminin 2022'de, Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin de 2023 yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.