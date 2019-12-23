İzmir'in 3 ilçesi susuz kaldı

Suları kesilen İzmirliler, ellerinde boş kap ve bidonlarla yağmur altında su sırasında bekledi.

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Cengiz Ünder'i isteyen takımlar

İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Sevilla ya da Tottenham'a trasfer olacağı ifade ediliyor.