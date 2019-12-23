İzmir'in 3 ilçesi susuz kaldı

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinin genelinde sular kesildi.
60 saat su kentisi olacağını duyan İzmirliler, boş bidonlarını alıp sucuların önünde kuyruğa girdi.
İZMİRLİLER TEPKİLİ
3 ilçenin su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta, meydana gelen arıza nedeniyle kesilen sular, İzmirlileri zor durumda bıraktı.
Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.