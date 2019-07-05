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İzmir'in 3 ilçesinde 195 göçmen yakalandı

Çeşme, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde yakalanan göçmenler gözetim altına alındı.

AA | 05.07.2019 - 18:47..
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İzmir'in Çeşme ilçesinde de sahil güvenlik botu hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Botun içindeki 28 Filistin, 12 Suriye, 5 Somali ile Yemen ve Irak uyruklu 47 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

SELÇUK'TA 58 GÖÇMEN

Selçuk ilçesi Pamucak açıklarında ise sahil güvenlik helikopteri ve mobil radar tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekipler, buradaki 49 Afganistan ve 9 Suriye uyruklu 58 göçmeni yakaladı.

İzmir'in 3 ilçesinde 195 göçmen yakalandı

Çeşme ilçesi Alibostan Koyu önlerinde de lastik bot içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde ise lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 46 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce müdahale edilerek gözetim altında alındı.

İzmir'in 3 ilçesinde 195 göçmen yakalandı

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