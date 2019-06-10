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İzmir’in Atatürk Adası’nı gören telefonuna sarılıyor

Foça yönünden bakıldığında kusursuz bir Atatürk profilini andıran Atatürk Adası, fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

DHA | 10.06.2019 - 10:22..
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İzmir’in Atatürk Adası’nı gören telefonuna sarılıyor

İzmir’in Foça açıklarında bulunan, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun temizliği ve yaşayan balık çeşitlerinin bolluğuyla bilinen Hayırsız Ada’nın ismi, 2014 yılında Atatürk Adası olarak değiştirilmişti.

FOÇA YÖNÜNDEN BAKILDIĞINDA PORTRE GÖZÜKÜYOR

Atatürk'ün profilini andıran adanın fotoğrafını çekmek isteyenler, tur teknelerinin düzenlediği gezilere katılıyor. Ziyaretçiler, Atatürk Adası’na Türk bayrağının dikilmesiyle daha da güzelleşeceğini söylüyor.

İzmir’in Atatürk Adası’nı gören telefonuna sarılıyor

İzmir’in Atatürk Adası’na yoğun ilgi ViDEO

“BİZE GAZİ’Yİ ANIMSATIYOR”

Yöre halkından Huzeyfe Kaysı, "Burası daha önceden 'Hayırsız Ada' olarak biliniyordu. Foça'yı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü sevenler adanın isminin 'Atatürk Adası' olarak değişmesini sağladı. Foça yönünden bakıldığında ada, Atatürk’ün profil silüetine benziyor. Bize Gazi’yi anımsatıyor. Bu Foça ve bizim için güzel bir şey" dedi.

İzmir’in Atatürk Adası’nı gören telefonuna sarılıyor

İzmir’in Atatürk Adası’nı gören telefonuna sarılıyor

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