İzmir'in Foça ilçesinde CHP kazandı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark giderek daralıyor.

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CHP İstanbul'u, AK Parti Ankara'yı aldığını söylüyor

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mansur Yavaş önde. Partilerden yapılan açıklamalar ise tam tersi yönde.