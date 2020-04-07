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İzmir'in işlek caddesi barikatla kapatıldı

İzmir’in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu’nun giriş ve çıkışlarına koronavirüs salgını nedeniyle barikat kuruldu.

İHA |
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İzmir'in işlek caddesi barikatla kapatıldı

Ülkemizde koronavirüs vakalarının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin yanı sıra, sıklıkla "Evde kal" çağrıları yapılıyor.

Ancak İzmirliler, tüm uyarılara rağmen soluğu sokaklarda alıyor.

CADDEYE BARİKAT

Bu gelişmeler karşısında harekete geçen güvenlik güçleri, İzmir'in işlek caddelerinden Bayraklı Sevgiyolu olarak bilinen Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını barikatlarla kapattı.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Kapatılan caddede iş yeri bulunmayan, konuta ulaşım için bölgede yaşamayan vatandaşlar dışında caddeye girişlere izin verilmiyor.

Kalabalığın ilk günlere oranla azaldığı caddede sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar ise mahalle bekçileri tarafından uyarıldı.

İzmir'in işlek caddesi barikatla kapatıldı VİDEO

İzmir'in işlek caddesi barikatla kapatıldı

İzmirliler karantinaya direniyor

İzmir'in işlek caddesi barikatla kapatıldı

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