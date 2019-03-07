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İzmirli kadınlardan öldürülen hemcinsleri için gösteri

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanan 150 kadın, cinayete kurban giden hemcinsleri için 'flash mob' gösterisi yaparak herkesi şaşırttı.

DHA | 07.03.2019 - 16:07..
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İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi dikkat çeken bir etkinliğe imza atıldı.

ŞEHİR MEYDANINDA 'FLASH MOB' ETKİNLİĞİ

İlçe belediyesinin Konak'ta yer alan 14 semt merkezindeki kurslara katılan çeşitli mesleklerden 150 kadın, 'flash mob' etkinliği için kentin en işlek yerlerinden olan Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Türkan Saylan Kültür Merkezi çevresinde dağınık halde beklemeye başladı.

İzmirli kadınlardan öldürülen hemcinsleri için gösteri

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Cadde kenarında siyahlara bürünmüş 3 kadın müzisyen, ellerindeki tefleri çalmaya başlayınca 150 kadın, cadde ortasında toplanıp vatandaşların şaşkın bakışları arasında yere yığıldı. Bu sırada yine siyahlara bürünmüş haldeki bir kadın, yere kapaklanmış halde duran kadınların arasından, müzik eşliğinde dans ederek geçti.

İzmirli kadınlardan öldürülen hemcinsleri için gösteri

İzmirli kadınlardan öldürülen hemcinsleri için gösteri VİDEO

ÖZGECAN ASLAN DA ANILDI

Yaklaşık 5 dakika süren dans gösterisinin devamında başta Özgecan Aslan olmak üzere, öldürülen kadınların isimleri sırayla anons edildi. Öldürülen kadınların isimlerinin söylendiği anlarda kadınlar 3'erli, 5'erli gruplar halinde ayağa kalktı.

İzmirli kadınlardan öldürülen hemcinsleri için gösteri

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI

Son kadının da ayağa kalkmasının ardından hep birlikte, "Sevgili kardeşlerim öldürülen tüm kadınlar için ayağa kalkıyorum. Susmayacağıma, unutmayacağıma, eşit ve özgür bir yaşam için mücadeleden vazgeçmeyeceğime, elinizi asla bırakmayacağıma yemin ederim. Yaşasın kadın dayanışması." andı okundu.

Etkinlik, alkışlarla ve kadınların birbirine sarılmasıyla son buldu. O anları çevredeki vatandaşlar önce şaşkınlıkla izledi, daha sonra alkışlarla destek verdi.

İzmirli kadınlardan öldürülen hemcinsleri için gösteri

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