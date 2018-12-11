İzmirliler 2 gündür trafik çilesi çekiyor

AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci kendisine adaylığının sorulması üzerine, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" yanıtını vermişti. Nihat Zeybekci'nin bu açıklamaları gündem olmuştu.

AA'nın haberine göre sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen İzmirliler, İZBAN yerine özel araçlarını kullandı, toplu ulaşımda ise belediye otobüsü ve İzmir Metro AŞ.'yi tercih etti. Özellikle Metro'nun Halkapınar istasyonundaki yoğunluk dikkati çekti.

İZBAN'ın Halkapınar istasyonundaki görevliler, anonslarla vatandaşları bilgilendirdi.

OTOBÜS DURAKLARI DOLDU

Grev, özellikle kentin ana arterlerinde ve İzmir-Aliağa güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Bazı otobüs durakları ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşurken, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi ESHOT'un kent genelindeki otobüs ve sefer sayısını arttırdığı gözlendi.

Karşıyaka-Konak istikameti Altınyol mevkisi ve Yeşildere Caddesi'nde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Aliağa ilçesinden Selçuk'a 136 kilometre hat üzerinde yolcu taşıyan İZBAN, grev ardından sadece Çiğli-Havalimanı arasında 06.30-11.00 saatleri ve 16.00-22.00 saatleri arasında 24 dakikada bir sefer koymak zorunda kaldı.

Çiğli-Havalimanı hattındaki bu seferler ise sendika üyesi olmayan makinistler tarafından gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlardan Kader Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aliağa'daki işine gitmek için İZBAN'ı kullandığını, grev nedeniyle iki gündür işine gitmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Herkesin grevden olumsuz etkilendiğini belirten Keskin, "Otobüsle aktarma yapınca geç kalıyorum, bu durumdan mağdur oluyorum. Bir an önce bu durum düzelsin, yardım bekliyoruz." dedi.

Veysel Ünlü de Menemen'de yaşadığını, İZBAN sefer yapmadığı için evine gitmekte zorluk çektiğini ifade etti.

"HALK BURADA REZİLLİK ÇEKİYOR"

Otobüslerde büyük yoğunluğun yaşandığını aktaran Ünlü, "Evime gitmek için önce metroyla Konak'a, ardından da vapurla Karşıyaka'ya gideceğim. Oradan da otobüsle Menemen'e gideceğiz. İZBAN'ın maaşlara zam yapmaması çok anlamsız. Halk burada rezillik çekiyor." diye konuştu.

Recep Parlak da devam eden grev nedeniyle, halkın işe gidiş ve çıkış saatlerinde zorluk yaşadığını ifade etti.

"UZUN SÜRELİ GREV RAHATSIZ EDİYOR"

Berrin Korucu ise İZBAN'da yaşanan grevden olumsuz etkilendiğini, işine gitmek için sabahın erken saatlerinde evinden çıktığını belirtirken, "Bir yandan hak veriyoruz hepimiz işçiyiz, onlar da haklarını arayacaklar ama uzun süreli grev rahatsız ediyor." dedi.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talebi kabul etmeyen sendika, dün grev kararını uygulamaya koymuştu.

İZBAN, günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.