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İzmirliler boya festivalinde eğlendi

İzmir Belediyesi'nin 150'nci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali düzenlendi.

DHA | 23.12.2018 - 11:49..
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Belediyesi'nin 150'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olan 'colorzest' boya festivali, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.

Etkinlik için meydana akın eden İzmirliler, önce DJ performansları eşliğinde doyasıya eğlendi.

İzmirliler boya festivalinde eğlendi

İzmirliler boya festivalinde eğlendi ViDEO

BOYA DAĞITILDI

Daha sonra görevliler tarafından, rengarenk boyalar, geri sayım yapıldıktan sonra heyecanla bekleyen kalabalığa dağıtıldı. Doğal mısır nişastası ve gıda boyalarından oluşan boyaları birbirlerine fırlatarak eğlenen İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü.

İzmirliler boya festivalinde eğlendi

İzmirliler boya festivalinde eğlendi

İzmirliler boya festivalinde eğlendi

İzmirliler boya festivalinde eğlendi

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