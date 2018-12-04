İzmirliler CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği (BAMİD) avukatı Mustafa Kemal Turan, yıllardır hukuk mücadelesi veren, İzmir'in Balçova ilçesinde arsaları bulunan mağdurların sorunlarının giderilmesini istedi.
TAPULAR VERİLMEDİ
Turan, 5 bin kişinin yıllar önce "Sosyal konutlar yaptırılacağı" taahhüdüyle, Balçova Belediyesi'nden aldığı ilçedeki arsaların bir kısmının tapularının hala verilmediğini, tapuları verilenlere ise imar ve yapılaşma hakkı tanınmadığını öne sürdü.
MAĞDURLARIN SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI
Ölenlerin mirasçılarının katılımıyla mağdurların sayısının 20 bin kişiye yaklaştığını söyleyen Turan, İzmir Büyükşehir ile Balçova belediyelerinde muhatap bulamadıklarını kaydetti.
Turan, CHP'li yetkililere seslenerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Balçova Belediye Başkanı ile görüşmek istediklerini belirtti.
Turan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen yetkililere sorunlarını anlattı.