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İzmirliler karantinaya direniyor

Karşıyaka Çarşısı, koronavirüs salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu.

Haber Merkezi |
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İzmirliler karantinaya direniyor

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla çeşitli önlemler alınırken, bir yandan da "Evde Kal" çağrıları yineleniyor.

Fakat çağrılara rağmen İzmirliler, evlerinden çıkmaya devam ederek tedbirlere direniyor.

İZMİR'DE KORONA YOKMUŞ HAVASI

İzmir’in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri.

İzmirliler karantinaya direniyor

Oluşan kalabalık endişe verirken, "İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor." yorumları yapıldı.

Bazılarının banklarda oturarak vakit geçirmesi ve sosyal mesafe kuralına uymaması pes dedirtti. Polis ise çarşınının giriş ve çıkışlarına barikatlar kurarak tedbirlerini çoğalttı.

İzmirliler karantinaya direniyor

İzmirliler karantinaya direniyor

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