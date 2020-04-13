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İzmirliler metrodaki yoğunluğa tepki gösterdi

İzmir'de, metro seferlerinin yarım saat arayla yapılması nedeniyle oluşan yoğunluk, vatandaşların tepkisine neden oldu.

DHA |
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İzmirliler metrodaki yoğunluğa tepki gösterdi

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, metro sefer saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı.

SEFER SAYILARI DÜŞTÜ, YOĞUNLUK OLUŞTU

Sefer sayılarının düşmesiyle araçlarda yoğunluk yaşandı.

Bu durum, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MESAFE ORTADAN KALKIYOR

Bilgisayar tamirciliği yapan ve bu sabah işi nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Musa Altunç, "Saat 11.00 sıralarında metroya bindim. O saate rağmen ilk durakta ayakta kalmak zorunda kaldım. Boş koltuklar olmasına rağmen sosyal mesafeyi korumak için oturmayı tercih etmedim. İkinci, üçüncü durak itibariyle çok kalabalık olmaya başladı. Mümkünse kimse binmesin diyecektik ama diyemedik, çünkü yarım saatte bir yapacak şekilde ayarlamışlar metro seferlerini" dedi.

İzmir'de, metroda doluluk tepkisi -2

"BELEDİYEDEN HALKA DEĞER VERMELERİNİ İSTİYORUZ"

Koronavirüsün siyaset üstü bir durum olduğunu ifade eden Altunç, "Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi halkına zulmettiğini düşünüyorum. Herkes cep telefonunu alıp çekim yapmaya çalıştı. Ben de şikayetimi dile getirmek için çıkıp belediyeye geldim, ancak muhatap bulamadım. Çünkü hepsi evden çalışıyormuş. Valiliğe dilekçe yazdım. Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşımla ilgili sorumlu kimler varsa çıksınlar, kendi sağlıklarını tehlikeye atıp toplu taşımaya binsinler, binebilecekler mi? Evet herkes evde kalmalı. Ancak, mecburiyet halinde evden çıkması gereken insanlar var ve ben de bugün bunlardan biri oldum. Belediyeden biz halka değer vermelerini istiyoruz" dedi.

İzmir'de, metroda doluluk tepkisi -1



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