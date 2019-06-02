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İzmit Belediyesi'nden çıkarılan işçiler hakkında açıklama

Sosyal medyada ayaklarını uzatıp hiç bir şey yapmadığını söyleyen ve bunun üzerine de para aldığı için gururlanan belediye çalışanı kovuldu.

AA | 02.06.2019 - 22:09..
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İzmit Belediyesi'nden çıkarılan işçiler hakkında açıklama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işten atıldıkları iddia edilen kişiler hakkında basın toplantısı düzenledi.

İzmit Belediyesi'nden çıkarılan işçiler hakkında açıklama

O PAYLAŞIMI YAPAN KOVULDU

Bir belediye personelinin sosyal medyada yaptığı "Yatmaya geldik, birde üstüne belediyem para veriyor, canım belediyem." mesajını da okuyan Hürriyet "Siz olsanız ne yaparsınız?" diye sordu.

İzmit Belediyesi'nden çıkarılan işçiler hakkında açıklama

"ALLAH'TAN KORKMAK LAZIM"

Belediyenin eski yönetimi tarafından seçimlere az bir zaman kala çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında Şubat-Mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım.

Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım" ifadelerini kullandı.

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