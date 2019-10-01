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İzmit Körfezi'nde görsel şölen

İzmit Körfezi'ne her yıl bu dönem akın eden flamingolar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İHA | 01.10.2019 - 12:56..
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İzmit Körfezi'nde bugün kartpostallık görüntüler oluştu.

İzmit Körfezi'nde görsel şölen

İZMİT KÖRFEZİ FLAMİNGOLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İzmit ile Başiskele ilçeleri arasında bulunan İzmit Körfezi’nin doğu sahilinde kuşlara ayrılan sulak alan, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

İzmit Körfezi'nde görsel şölen

KÖRFEZ'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Her yıl onlarca kuş türünün göçleri sırasında beslenmek amacı ile durduğu sulak alana yüzlerce flamingo akın etti. Sahil bölgesinde duran flamingo sürüsü, İzmit Körfezi’nde renkli görüntüler oluşturdu.

İzmit Körfezi'nde görsel şölen

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor. Kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde görsel şölen

İzmit Körfezi'nde görsel şölen

İzmit Körfezi'nde görsel şölen

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