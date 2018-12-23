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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 400 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle, bir gemiye 400 bin lira para cezası uygulandı.

AA | 23.12.2018 - 21:40..
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı olduğu, donan yağın kütleler halinde kıyıya ulaştığı bildirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşlarca haber verilmesi üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gemi personelinin, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladığı belirtilen açıklamada, Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesildiği kaydedildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 400 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 400 bin lira ceza

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