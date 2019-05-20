Türkiye'de binlerce kişi aynı anda atabarı oynadı

'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliği, saat 19.19'da, 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı.

Yaklaşık 250 bin kişi aynı anda atabarı oyununu oynadı.

"DÜNYA ATABARI OYNUYOR" PROJESİ GUINNESS İÇİN BEKLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu'nun ortak projesi ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ili ve 18 ülkede aynı anda 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi hayata geçirildi. Bugün 81 ilde 19 ülkede saat 19’u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Tahmini sayı sayı 250 bin civarında. Yani 250 bin kişi bunu aynı anda oynadı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için de başvuru yapılan proje saat 19.19'da başladı.

"250 BİN KİŞİ AYNI ANDA ATABARI OYNADI"

Etkinliğin ardından organizasyonla ilgili bilgi veren Proje Dünya Koordinatörü Hakan Evciman, Atabarı’nın Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk’ün de oynadığı tek halk oyunu olduğunu bildirdi. Evciman, “Bugün 81 ilde 19 ülkede saat 19’u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Çok gururluyuz. Bu projenin hem genel koordinatörüyüm hem de dünya koordinatörüyüm. Edirne’den Hakkari’sine kadar, KKTC’den Amerika’ya kadar herkes atabarı oynadı. Bana gelen ilginç görüntüler var. Herkes eğlendi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını muhteşem kutladık. Atabarı aslında Artvin yöresi bir halk oyunudur. Ata’mızın 1936 yılında Balkan Festivali’nde Artvin halk oyunları ekibine eşlik etmesinden sonra adı ‘Atabarı’ oldu. Biz istedik ki böyle bir proje Ata’mızla bağlantılı olsun. Şu anda 19 ülkede, 81 il ve 22 ilçede oynandı. Tahmini sayımız, bizim proje koordinatörlerinden aldığımız sayı 250 bin civarında. Yani 250 bin kişi bunu aynı anda oynadı” dedi.



