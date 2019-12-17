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İzmit'te ahşap binada yangın

Kocaeli İzmit'te kaymakamlığa ait ahşap yapıda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

DHA | 17.12.2019 - 09:12..
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İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokak'taki İzmit Kaymakamlığı’na ait Kocaeli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren 2 katlı ahşap binada, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında, küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Mesai saati henüz başlamadan çıkan yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Tarihi binadaki yangın, büyümeden söndürüldü -3

Tarihi binadaki yangın, büyümeden söndürüldü -4



Tarihi binadaki yangın, büyümeden söndürüldü -5



Tarihi binadaki yangın, büyümeden söndürüldü -7

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