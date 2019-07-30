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İzmit'te 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

Sefer dışında bulunan, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı halk otobüsü, park halindeki araçlara çarptı.

DHA | 30.07.2019 - 15:55..
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İzmit'in Ömerağa Mahallesi’nde sefer dışında bulunan 41 J 0406 plakalı halk otobüsünün şoförünün alkollü araç kullandığını görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre takip ettikleri halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak şoför, yoluna devam etti.

Yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpan halk otobüsünü polis, İnönü Caddesi üzerinde barikat kurarak durdurdu.

DUR ÇAĞRISINA UYMAYAN SÜRÜCÜ ARAÇLARA ÇARPTI

Otobüs şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki şoför arkadaşı Enver S. (32) gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülen Fırat T. ile Enver S., yakıt almak için yola çıktıklarını öne sürdü.

İzmit'te 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Alkollü olduğu belirtilen Enver S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, otobüs şoförü Fırat T. ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Fırat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmit'te 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

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