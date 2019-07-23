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İzmit'te evlerden ziynet eşya çalan 2 hırsız yakalandı

Yakalanan hırsızlardan biri 8 aylık hamile olduğu için hastaneye, diğeri de adliyeye sevk edildi.

DHA | 23.07.2019 - 15:19..
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İzmit'te Kocatepe Mahallesi'ndeki bir sitede 3 daireye, 20 Haziran günü hırsız girdi.

ZİYNET EŞYALARI ÇALDILAR

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine yapılan incelemede dairelerden birinden 15 bin, birinden 10 bin, diğerinden ise 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis, hırsızların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

İzmit'te evlerden ziynet eşya çalan 2 hırsız yakalandı

Çalışma devam ederken, 15 Temmuz tarihinde bu kez aynı mahallede başka bir evden 62 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

HIRSIZLARDAN BİRİ HAMİLE

Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, şüphelilerin F.K. (28) ve H.A. (25) isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 8 aylık hamile olduğu belirlenen F.K. ve H.A. gözaltına alındı.

İzmit'te evlerden ziynet eşya çalan 2 hırsız yakalandı

Emniyetteki ifadelerinde suçu kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerden F.K.'nin hırsızlık suçundan 36 kaydı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, H.A.'nın ise hırsızlık suçundan 15 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette işlemlerinin ardından şüphelilerden H.A. adliyeye sevk edilirken, hamileliğe bağlı rahatsızlandığını öne süren F.K. ise hastaneye kaldırıldı.

İzmit'te evlerden ziynet eşya çalan 2 hırsız yakalandı

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