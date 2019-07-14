İzmit'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İzmit'te Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye mevkisinde kaza meydana geldi.

İzmit'ten Kandıra yönüne giden Adem Cansız yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 DG 437 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN SÜRÜCÜLERİNDE BİRİ YAYA OLARAK KAÇTI

Kazanın ardından 41 DG 437 plakalı aracın sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde sıkışan Adem Cansız ile çocukları İclal (3) ve Sümeyye (11) olay yerindekilerin yardımıyla içeriden çıkarılırken, sürücünün eşi Fatma Cansız ve akrabaları Hayri Cansız ise itfaiye ekiplerince içeriden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kandıra yolu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik, kaza yapan iki otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Jandarma, kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.















