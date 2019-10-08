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İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina

İzmit'te bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.

DHA | 08.10.2019 - 12:26..
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İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde; büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor.

İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina VİDEO

38 YIL ÖNCE YAPILDI

2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
38 yıl önce yapıldığı belirtilen binada, az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.

İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina

Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.

İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina

İzmit'te mimarisi ile şaşırtan bina

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