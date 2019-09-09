İzmit'te sendika başkanına muştalı saldırı

Kocaeli'de bir sendikanın başkanlığını yürüten Yusuf Bayraktar, bugün Kocaeli Devlet Hastanesi'nde saldırıya uğradı.

İki kişi hasta ziyaretine giden Yusuf Bayraktar’a hastane önünde saldırarak muşta ile vurdu. Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Yusuf Bayraktar, hastanenin acil servisine kaldırıldı.

BİR MİLLİ BOKSÇU GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili olarak Bayraktar'a saldırdığı iddia edilen milli kick boksçu A.T.’yi gözaltına alırken, bir kişi ise aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





