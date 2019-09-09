taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7534
Euro
6.359
Altın
1499.75
Borsa
100604.99
Gram Altın
277.538

İzmit'te sendika başkanına muştalı saldırı

Yusuf Bayraktar isimli bir sendikanın başkanı, hasta ziyaretine gittiği sırada ellerinde muşta olan 2 kişinin saldırısına uğradı.

DHA | 09.09.2019 - 22:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'de bir sendikanın başkanlığını yürüten Yusuf Bayraktar, bugün Kocaeli Devlet Hastanesi'nde saldırıya uğradı.

İki kişi hasta ziyaretine giden Yusuf Bayraktar’a hastane önünde saldırarak muşta ile vurdu. Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Yusuf Bayraktar, hastanenin acil servisine kaldırıldı.

BİR MİLLİ BOKSÇU GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili olarak Bayraktar'a saldırdığı iddia edilen milli kick boksçu A.T.’yi gözaltına alırken, bir kişi ise aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmit'te sendika başkanına muştalı saldırı

İzmit'te sendika başkanına muştalı saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

680
Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

205
Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

131
Tarkan, bebeği Liya'nın hesabına 1 milyon lira yatırdı

Tarkan, bebeği Liya'nın hesabına 1 milyon lira yatırdı

245
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

769
Davutoğlu ile Babacan'ın çalışmaları Arınç'a soruldu

Davutoğlu ile Babacan'ın çalışmaları Arınç'a soruldu

290
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir