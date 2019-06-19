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İzmit'te şiddetli yağış koca çınarı devirdi

İzmit kent merkezindeki yürüyüş yolunda bulunan çınar ağacı, şiddetli yağmurda bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda, kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.

DHA | 19.06.2019 - 20:17..
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İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolunda bulunan çınar ağacı, şiddetli yağmur nedeniyle devrildi.

AYAKLARINDAN YARALANDI

Hasret Özübey'in içerisinde olduğu 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağacın dalları, kaldırımda yürüyen Dilek Erkol'un ayaklarından yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak, yardım istedi.

İzmit'te çınar arabanın üstüne devrildi İZLE

ARACIYLA ÇINARIN ALTINDA KALDI

Sağlık ekipleri, genç kadını, yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobiliyle ağacın altında kalan ve yaralanmayan Hasret Özübey, "Çınar ağacının altında durmuştum. Kapıyı açmama fırsat kalmadan büyük bir gürültüyle ağacın devrildiğini gördüm. Ağaç otomobilin arka tarafına doğru devrildi. Kendimi can havliyle otomobilden dışarı attım. Otomobilden sağ çıkabildim." dedi.

İzmit'te şiddetli yağış koca çınarı devirdi

İTFAİYE AĞACI KALDIRDI

Olayın ardından ulaşıma kapanan yolu açmak için Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, ağacı parçalara ayırarak, kaldırmak için çalışma başlattı.

İzmit'te şiddetli yağış koca çınarı devirdi

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