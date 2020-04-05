İzmit'te sırt ağrısıyla hastaneye gitti korona çıktı

İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu.

KENDİLERİNİ EVDE KARANTİNAYA ALDILAR

Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydetti.

"EŞİM SIRT AĞRISI İÇİN GİTTİ KORONAVİRÜS ÇIKTI"

Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti. Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.