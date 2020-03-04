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İzmit'te yabancı plakalı araçta ceset bulundu

İzmit'te, hastane otoparkında yabancı plakalı bir araçta ceset bulunması üzerine, ekipler hastalık şüphesine alarma geçti.

DHA | 04.03.2020 - 20:24..
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İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin yan tarafında bulunan otoparkta Hollanda plakalı  bir cipte bir erkeği baygın şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek cipin sağ arka camını indirip kapıyı açtı.

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı -2

HASTALIK ŞÜPHESİ: GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler hemen önlem amaçlı kapıyı kapatarak aracın camını bantladı.

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı -4

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, aracın çevresine güvenlik bandı çekerek, vatandaşların yaklaşmasını önledi. Olay yerinde incelemeler devam devam ediyor.

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı -1

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı -3

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