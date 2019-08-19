İznik Gölü'ndeki turkuaz rengin nedeni ortaya çıktı

İznik Gölü'nde son yıllarda yaşanan kirliliğin ardından Kurban Bayramı öncesinde gölün turkuaz renge bürünmesi görsel bir şölen yaşatırken, bir yandan da göl ile ilgili endişeleri artırdı.

DETAYLAR AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, ekibi ile birlikte bayram öncesinde gölün muhtelif noktalardan su numunesi alarak tahlil için üniversiteye götürdü. Albay, İznik Gölü'nün turkuaz renge bürünmesi ile ilgili yaptığı incelemenin detaylarını açıkladı.





"KARBONHİDARAT MİKTARI TURKUAZ RENK OLUŞMASINA NEDEN OLDU"

Meriç Albay, “Tespitlerimize göre sudaki yoğun kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat miktarı ile alg artışı turkuaz rengin oluşmasına sebebiyet verdi. Biliyorsunuz İznik Gölü, yüksek alkali değere sahip bir göl. Bu tip göllerde bu renk, yılın belli dönemlerinde normal bir durum.” şeklinde konuştu.



