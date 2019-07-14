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İznik'te aynı virajda ikinci kaza: 6 yaralı

Geçen hafta bir tır sürücüsünün uçurumdan yuvarlandığı kaza meydana gelmişti. Aynı virajda bir kaza daha gerçekleşti.

İHA | 14.07.2019 - 17:59..
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İznik-Yenişehir karayolunun 7. kilometresinde Yenişehir istikametinden gelen otomobil sürücüsü E.U., karşı yönden gelmekte olan H.Ö. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İznik'te aynı virajda ikinci kaza: 6 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar E.U. (36), E.U.(16), S.U. (14), B.U. (5), S.Ö. (30) ve G.Ş. (35) İznik ve Yenişehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, aynı virajda geçen hafta da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetmişti.

İznik'te aynı virajda ikinci kaza: 6 yaralı

İznik'te aynı virajda ikinci kaza: 6 yaralı

İznik'te aynı virajda ikinci kaza: 6 yaralı

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