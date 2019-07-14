İznik'te aynı virajda ikinci kaza: 6 yaralı

İznik-Yenişehir karayolunun 7. kilometresinde Yenişehir istikametinden gelen otomobil sürücüsü E.U., karşı yönden gelmekte olan H.Ö. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar E.U. (36), E.U.(16), S.U. (14), B.U. (5), S.Ö. (30) ve G.Ş. (35) İznik ve Yenişehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, aynı virajda geçen hafta da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetmişti.









