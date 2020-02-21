İznik'te 600 yıllık ilk hamam çürüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, 1964 yılında Prof. Oktay Aslanapa tarafından Yenişehir Kapı mevkisindeki zeytinlikte bulunan atıl vaziyette duruyor.

ORHAN GAZİ HAMAMI

Bu hamam, Orhan Gazi tarafından şehre giriş hazırlığı yapan ordusu için yaptırıldı. Kilise kalıntılarının üzerine inşa edildiği düşünülen hamam, surların dışında yer alıyor. Orhan Gazi İmâret Camii ve Külliye’sinin güneydoğusunda ortaya çıkartılan hamamın zeminindeki geniş blok mermer taşlar dikkat çekiyor.

Tarihî hamamda ayrıca, su deposu, külhan ve cehennemlik denilen bölümler de bulunuyor.

MEZBELEYE DÖNMÜŞ

Bu güzelliklere rağmen hamam restore edilmeyi bekliyor. Zeytinliklerin arasında tel örgülerle çevrilmesine rağmen kapısı açık olan hamam, madde bağımlıları ve alkol kullananların mekanı oldu.

Öte yandan hamamın içi ve kazı yapılan bölümler mezbeleye dönüşmüş. Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çöp atılan hamamın durumu görenlerin içini acıtıyor.

ASKERİ VE TOPLUMSAL ALANDA İHTİYAÇLAR İÇİN YAPTIRILMIŞ

Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, "Burada sadece hamam değil cami gibi yapılar da var. Bu hamam 13. yüzyılda yapıldı. İznik’in uzun süre süren fethinde Orhan Gazi’nin ordusunun konaklaması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, askerlerin bakımı için bu hamam yaptırılmış." dedi.





ATEŞ YAKILIP, İÇKİ İÇİLEN YER HALİNE GELMİŞ

Kolaç,"Şu anda harabe bir şekilde gün yüzüne çıkmayı, onarılmayı ve restore edilmeyi bekliyor. İçerisinde ateş yakılmış, halı serilmiş ve koltuklar atılmış durumda. Burası bir ardiye gibi kullanılmış. Ateş yakılıp, içki içilen bir yer haline gelmiş. İznik gibi dünya çapında tanınan bir yer için bu manzara hiç hoş değil. En kısa zamanda buraya bir el atılıp, hak ettiği yere ulaşır." dedi.