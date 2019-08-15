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İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 lira

4 yıl önce üretimine başlanan yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor.

AA | 15.08.2019 - 17:46..
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Eskiden köy olan 30 haneli Candarlı'da, arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı kullanılmayan arazileri değerlendirmek isteyen çiftçiler, 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle bölgenin tarımsal üretimine ilişkin araştırma yaptı.

İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 lira

FİDANLAR DİKİLDİ

Dağlık ve engebeli araziye sahip Candarlı bölgesinde, Türkiye'de üretimi çok az yapılan yaban mersininin uyum sağlayacağının belirlenmesinin ardından Polonya'dan getirilen fidanlar dikildi.

Henüz 4 yaşındaki fidanlardan dönüm başına 250-300 kilogram ürün almaya başlayan mahalle sakinleri, yaban mersininin kilogramını 30 liradan toptan satarak hane başı yıllık 60 ila 150 bin lira kazanıyor.

İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 lira

YABAN MERSİNİNİN GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK

Candarlı Kalkınma Kooperatifi Muhasibi Ahmet Turan, yaban mersini ile 4 yıl önce tanıştıklarını söyledi. Atadan kalma topraklarda, arazi yapısı ve iklim şartlarından dolayı üretim yapamadıklarını belirten Turan, "Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak yaban mersini fidelerini temin ettik. İklimimize uygun olanı topraklarımıza diktik. Yaban mersini, köyümüzün yüzde 80'inin ana geçim kaynağı haline geldi. Yaban mersininin getirisi çok güzel." dedi. Turan, yaban mersininin, kar yağan bölgelerde pH değeri düşük olan toprakta yetiştiğini anlattı.

İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 lira

"600 BİN LİRA GELİR ELDE EDECEĞİZ"

Dönüm başına 250-300 kök ekildiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti: "Fidanlarımız tam yetiştiğinde, 10 yıl sonra dönümden 1,5 ton ürün alabileceğiz. Şu an dönümden 250-300 kilogram ürün alıyoruz. Sezon öncesi anlaştığımız toptancılara kilogramını 30 liradan satıyoruz. Fiyatlar geçen yıl 25 liraydı. Bu yıl fiyatlardan memnunuz. Bu yıl için mahalle genelinde 20 ton ürün bekliyoruz. 600 bin lira gelir elde edeceğiz." dedi.

İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 lira

"GELECEK YIL FESTİVAL DÜZENLEYECEĞİZ"

Yaban mersininin Karadeniz Bölgesi'nde de yetiştirildiğini kaydeden Turan, "Serin iklim seviyor. Sıcak bölgelerde yetişmiyor. Köyümüz yaban mersininin merkezi haline geldi. Gelecek yıl bunun festivalini düzenleyeceğiz. Ayrıca yaban mersini, şeker hastalığına çok iyi geliyor, 'şeker düzenleyicisi' olarak biliniyor." diye konuştu.

Yaban mersini üreticilerinden Muhammet Ayaş da fiyatların tatmin edici olduğunu belirtti. Bu işten iyi bir gelir elde ettiklerini vurgulayan Ayaş, "Babamla beraber arazilerimizi değerlendiriyoruz. Candarlı, yaban mersininin merkezi haline geldi. Köylümüz de artık bu işten iyi para kazanıyor." ifadelerini kullandı.

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