taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2173
Euro
5.9537
Altın
1225.69
Borsa
94070.97
Gram Altın
205.377

İznik'teki evlerin kapı numaraları çini ile kaplı

Bursa’nın İznik ilçesindeki evlerin kapı numaraları İznik çinisi ile kaplandı.

İHA | 29.11.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Emlak

İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle ilçedeki evlerin kapı numaraları çini ile donaltıldı. Çiniler ilçe dışından gelen yerli ve turistlerin dikkatini çekiyor.

İznik'teki evlerin kapı numaraları çini ile kaplı

10 BİNLİK KISIM DA ÇİNİYLE KAPLANACAK

Yaklaşık 25 bin konutun bulunduğu ilçedeki 15 bin civarındaki evin numaraları çinilerle kaplandı. Belediye Başkanı Osman Sargın, kalan 10 binlik kısmın da yakın zamanda çiniyle kaplanacağını söyledi.

İznik'teki evlerin kapı numaraları çini ile kaplı

"15 BİNİN ÜZERİNDE ÇİNİ DESENLERİ VAR"

Çini denilince akla ilk İznik’in geldiğini ifade eden Osman Sargın, “İznik çinisi dünyaca meşhur. 13 ile 18. yüzyıl arasında altın çağını yaşamıştır. Çini şehri olması sebebiyle biz kapı numaralarımızı İznik çini desenleri ile kapladık. İznik’te 25 bine yakın mesken var. Bunlardan 15 bininin üzerinde çini desenleri var. Buraya gelen yerli ve turistlerin dikkatini çekiyor. Türkiye’nin değişik yerlerinde bunun ticaretini yapacağız. Mükemmel bir görüntü var. İznik’in bütün kapılarını böyle donatacağız. Bu çinilerin hepsi İznik’te yapılıyor.” şeklinde konuştu.

İznik'teki evlerin kapı numaraları çini ile kaplı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

68
Pentagon'un S-400 raporu

Pentagon'un S-400 raporu

53
Yargıtay'ın cemevi kararı

Yargıtay'ın cemevi kararı

211
Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

Başkan Erdoğan G20 ziyareti öncesi konuştu

12
HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

HDP Ankara ve İstanbul'dan aday çıkarmayacak

52
Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

Turizmcilerden yerli turistlere uyarı

95
Fransa'da eylemlere büyük destek

Fransa'da eylemlere büyük destek

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir