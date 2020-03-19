İzopropil alkol nedir

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, virüslere karşı etkili korunma yollarından biri olan dezenfektan maddeler de merak edilir oldu.

Bunlardan başı çeken izopropil alkol, ev ve endüstriyel alanlarda kullanılabilen, temizlik ve leke çıkarıcı özelliğe sahip bir alkol türüdür.

GIDA KULLANIMINA UYGUN DEĞİLDİR

Kimyasal formülü C3H8O olan izopropil alkol, metil alkol kadar toksik özellik göstermese de gıdasal kullanıma uygun değildir. Kaynama noktası: 82.6 santigrat derecedir.

Ağız yoluyla kullanılması durumunda zehirlenmeye sebep olan izopropil alkol, kapalı alanda uzun süre hava yoluyla maruz kalınması durumunda kusma, baş dönmesi gibi belirtilere neden olur.

Renksiz, yanıcı ve yoğun kokuya sahip bu alkol türü, halk arasında ispirto olarak da bilinir.

ÖNEMLİ BİR DEZENFEKTANDIR

Kozmetik sanayide saç tonikleri, parfümler, cilt losyonları, saç boyama durulayacıları, cilt temizleyiciler, deodorant, oje, şampuan, saç spreyleri, oda spreylerinin formulasyonlarına katılmaktadır.

Bunların yanı sıra çimento, astar boya, boya ve mürekkep üretimi, sıvı sabun ve deterjanlarda da kullanılır.

Temizlik alanlarından kullanılırken suyla çözeltilen izopropil alkol, yoğun toksik özellikler göstermemesi nedeniyle perakende sektöründe kolaylıkla bulunabilir.