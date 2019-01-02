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İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

Çocukları ve yeğenleri İzzet Yıldızhan için vücuduna dövme yaptırıyor.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 07:42..
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İzzet Yıldızhan önceki gün Kıbrıs’taki bir otelde konser verdi. Yıldızhan, çocukları ve yeğenlerinin omuzlarına yaptırdığı dövmeler konusuna da açıklık getirdi.

YILDIZHAN DÖVMESİ

Yıldızhan, “Oğullarım ve yeğenlerimde, toplam 28 kişide Yıldızhan dövmesi var. Bunu ben istemedim, ısrar ettikleri için izin verdim” dedi.

İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

İzzet Yıldızhan, kendi markasının logosunu kollarına dövme yaptıran oğulları Mustafa Yıldızhan, Ali Yuşa Yıldızhan ve yeğeni Mahmutcan Yıldızhan’la birlikte poz verdi.

9 ÇOCUĞU VAR

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcının dokuz çocuğu var.

İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

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