J. R. R. Tolkien ve Yüzüklerin Efendisi serisi

John Ronald Reuel Tolkien, uzmanlık alanını Anglo-Saxon Dili ve Edebiyatı olarak seçen, İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör unvanlı akademisyen…

Tolkien’in yaşamı, aslında 16 yaşındayken daha sonra evleneceği Edith’e aşık olduğunda başladı. Bu aşk, onu tüm yaşamı boyunca ayakta tuttu. Bir dünya savaşının içinden geçen Tolkien, bir yandan da müthiş hayal dünyasında Orta Dünya’yı oluşturuyordu. 1937’de nihayet Hobbit’i yayımlandığında ise, kısa sürede popüler oldu. Bu, Yüzüklerin Efendisi için atılmış ilk adım oldu.

(Büyük aşkı Edith ile)

Tolkien, gerçekte büyük aşkı Edith 1971’de hayata veda edene kadar devam eden yaşamını en fazla 2 yıl daha sürdürebildi. Bu hayata ise, 126 yıl önce bugün başlamıştı. Onu, ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi serisiyle selamlıyoruz…

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ’NİN ESİN KAYNAĞI

Tolkien’in, King Edward’s Okulu’nda iken dillere özel bir ilgisi ve yatkınlığının olduğu keşfedildi. Keskin ve kıvrak zekası ile bu dönemde kendine ait bir dil tasarlamaya başladı. Tolkien, Elf dillerinin temelini işte burada atmıştı.

Bu arada delikanlılık zamanlarının başlangıcında yaşamaya Birmingham’da onu etkisi altına alan iki kule oldu. Bunlardan biri 29 metrelik Perrott’s Folly Kulesi idi. 1758’de John Perrott tarafından yapılan bu kuleye tuhaf mimarisinden sebep, “Perrott’un divaneliği” denmişti. Olağanüstü büyüklüğü ve görünümü ile Tolkien’in hafızasından hiç silinmedi.

İkincisi ise hemen bu kulenin yanındaki bir başka kule idi. İşte bu iki kule, Tolkien’in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi’ne esin kaynağı oldu…

Ayrıca Tolkien, “Gamgee” adı ile de bu sıralarda tanışmıştı. Yerel bir pamuk markası olan Gamgee, kitapta ise Frodo’nun sadık dostu Sam’in soyadı oldu…

VE ESİN KAYNAĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN YÜZÜK

İlk gençlik yıllarındaki etkilerden sonra bir de romana ismini dahi veren bir yüzük var. İngiliz Kültür Merkezi Vyne’de sergilenen bir yüzüğün özellikle hikayesinden sebep Tolkien’e ilham verdiği düşünülüyor.

Yüzük, 18. Yüzyıl sonlarında toprağı süren bir çiftçi tarafından, Silchester’deki Roma dönemine ait arkeoloji bölgesi olan bir arazide bulundu. Çiftçi, kısa bir süre sonra onu, Vyne bölgesinin sahibi ve aynı zamanda arkeolojiye, tarihe meraklı Chute ailesine sattı. Ancak eldiven giyilmiş bir parmağa olacak kalınlıkta olmasıyla dikkat çeken yüzüğün kabartmasında da, “Senicianus live well in God” yazıyordu. Ancak Senicianus’un ise kim olduğu bilinmiyordu.

Bu yaşananların ardından hatırı sayılır birkaç on yıl geçtikten sonra da, bu kez arkeolog Sir Mortimer Wheeler, Dwarf’s Hill adlı bir başka Roma arkeoloji sahasında yüzüğe atıfta bulunan bir tablet bulmuştu. Tablette yer alan ibare ise şöyle: ‘’Yüzüğü Nodens tapınağına geri getirinceye kadar Senicianus’un soyundan hiç kimse sağlık yüzü görmesin’’.

Arkeolog Wheeler, Nodenler’in kim olduğu merakını yenemezdi ve nihayet 1929’da, o dönem Oxford Üniversitesi Anglo-Saxon Profesörü olan Tolkien’in kapısını çaldı…

YÜZÜK KARDEŞLİĞİ

Fantastik roman serisi Yüzüklerin Efendisi’nin ilk kitabı Yüzük Kardeşliği. Bu roman, bir yolculuk, bir büyüme öyküsü. Fedakarlık, dostluk, hırs, ihanet, sorumluluk, insanlık ve daha birçok duygudan bahseden bir yolculuk…

Yüzüklerin Efendisi I: Yüzük Kardeşliği

J. R. R. Tolkien

Çev.: Çiğdem Erkal İpek

Metis Yay.

S.: 496

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İKİ KULE

Serinin ikinci romanı İki Kule’de, dünya ikiye bölünmüştür denir. Çünkü Yüzüklerin Efendisi söz konusuysa, bir okumuş olanlar, bir de okuyacak olanlar vardır…

Bu ciltte Yüzük kardeşliği dağılıyor. Frodo ve Sam Yüzük'te birlikte Mordor'un kapılarından geçmeye çlaşırken yeni bir yola arkadaşı ediniyorlar. Orklara esir düşen Merry ve Pippin, Orta Dünya'nın en lmeski ırkıyla tanışıyorlar. Aragorn, Gimli ve Legolas ise, Orta Dünya'nın kaderini çizecek büyük savaşların ilkine katılıyorlar...

Yüzüklerin Efendisi II: İki Kule

J. R. R. Tolkien

Çev.: Çiğdem Erkal İpek, Bülent Somay

Metis Yay.

S.: 416

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KRALIN DÖNÜŞÜ

İlk iki kitap ile evrenselliğini kanıtlayan Yüzüklerin Efendisi, üçüncü kitap Kralın Dönüşü ile tamamlanıyor.

Bu kısımda Karanlıklar Efendisi ile Yüzük Kardeşliği, iki cephede karşı karşıya geliyorlar. Frodo ve Sam ellerinde hepsine hükmedecek Tek Yüzük ile Mordor'un içine, karanlığın kalbine doğru bir yolculuk yaparken, diğerleri de karanlığa karşı son cephe olan Gondor'da umutsuz bir savunmaya girişiyorlar...

Yüzüklerin Efendisi III: Kralın Dönüşü

J. R. R. Tolkien

Çev.: Çiğdem Erkal İpek

Metis Yay.

S.: 408

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Damla Karakuş

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