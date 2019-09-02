J. R. R. Tolkien'den yaşama dair 17 özel alıntı

John Ronald Reuel Tolkien, uzmanlık alanını Anglo-Saxon Dili ve Edebiyatı olarak seçen, İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör unvanlı akademisyen…

Tolkien’in yaşamı, aslında 16 yaşındayken daha sonra evleneceği Edith’e aşık olduğunda başladı. Bu aşk, onu tüm yaşamı boyunca ayakta tuttu. Bir dünya savaşının içinden geçen Tolkien, bir yandan da müthiş hayal dünyasında Orta Dünya’yı oluşturuyordu. 1937’de nihayet Hobbit’i yayımlandığında ise, kısa sürede popüler oldu. Bu, Yüzüklerin Efendisi için atılmış ilk adım oldu.

Tolkien, gerçekte büyük aşkı Edith 1971’de hayata veda edene kadar devam eden yaşamını en fazla 2 yıl daha sürdürebildi ve 46 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Onu çok sevdiğimiz eserlerinden 17 özel alıntı ile anıyoruz…

(Gençliği)

- Hainler asla kimseye güvenemezler.

(Yüzüklerin Efendisi)

*

- Harikaları aceleye getirerek berbat etme!

(Yüzüklerin Efendisi)

*

- Nedense her güzel şey kısa ömürlü oluyor ve sanırım geriye, onları yaparken yaşadığımız güzel anların hatırası kalıyor sadece.

(Bitmemiş Öyküler)

*

- Gerçi artık bu yaralar yetmeli: Dünya, savaşlar olmadan da yeterince acılara ve talihsizliklere sahip.

(Yüzüklerin Efendisi - III - Kralın Dönüşü)

(Eşi Edith ile)

- Köklerini kayaların arasına sal; böylelikle rüzgar tüm yapraklarını koparıp alsa bile sen ona karşı durmayı başarırsın.

(Bitmemiş Öyküler)

*

- En bitmek bilmeyen iş, daha başlamadığın iştir.

(Yüzüklerin Efendisi - I - Yüzük Kardeşliği)

*

- Kalbine ateş düşmesinden de sakın, kalbinin buz tutmasından da.

(Bitmemiş Öyküler)

*

- En mahir örümcek bile zayıf bir ip bırakır.

(Yüzüklerin Efendisi - I - Yüzük Kardeşliği)

*

- Ağızdan çıkmış yemin titreyen yüreğe güç verebilir.

(Yüzüklerin Efendisi - I - Yüzük Kardeşliği)

- Yanlış beklentiler korkulardan daha tehlikelidir.

(Hurin'in Çocukları)

*

- Dünya gölgedeyken bazı şeyleri duymak iyi değildir.

(Yüzüklerin Efendisi - I - Yüzük Kardeşliği)

*

- Artık tavadan aniden çatalla alınıp tekrar rafa konulan bir parça pastırmanın ne hissettiğini anladım.

(Hobbit)

*

- Çok az kişi sonuna gelmeden yolun onları nereye götüreceğini görebilir.

(Yüzüklerin Efendisi - II - İki Kule)

- Lakin işte dostlarım, şarkılar da tıpkı ağaçlar gibi vakti gelince ve kendi usullerince meyvalarını veriyorlar: Ve bazen de vakitsiz kuruyorlar.

(Yüzüklerin Efendisi - II - İki Kule)

*

- Bir cücenin intikam için veya kendisine ait olanları geri almak uğruna nelere cüret edebileceği bilinmez.

(Hobbit)

*

- Onu senin adına taşıyamam ama seni ve seninle birlikte onu taşıyabilirim.

(Yüzüklerin Efendisi - III - Kralın Dönüşü)

*

- Size ağlamayın demeyeceğim; çünkü bütün gözyaşları kötü değildir.'

(Yüzüklerin Efendisi - III - Kralın Dönüşü)

Damla Karakuş

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