Jaguar F-Pace yeni teknolojisiyle büyülüyor

Jaguar'ın, SUV segmentindeki amiral gemisi yenilendi. Araçta; 10 inçlik Touch Pro ekran, direksiyon desteği, start-stop sistemi ve gelişmiş adaptif cruise control sistemi bulunuyor.

KARBON- FİBER KAPI KAPLAMALARI

Kabin içerisinde, 14 farklı ayara sahip spor koltuklar yer alıyor. Süet tavan döşemeleri, premium paspaslar ve karbon-fiber kapı kaplamaları ile birlikte araç mükemmele ulaşıyor.

ÜÇ PAKET SEÇENEĞİ BULUNUYOR

F-Pace serisi; Park paketi, Drive paketi ve Sürücü yardım paketi olarak üç yeni isteğe bağlı şekilleniyor.

Drive paketinde, adaptif cruise control sistemi ve otonom acil frenleme sistemini yer alıyor. Bu sistem; 0-180 km/s arasındaki hızlarda öndeki araç ile arasındaki mesafeyi korumaya yardımcı olur.