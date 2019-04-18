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Jaguar F-Pace yeni teknolojisiyle büyülüyor

Jaguar'ın SUV segmentindeki F-Pace otomobili, yeni teknolojiyle güncellendi.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 17:14..
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Jaguar F-Pace yeni teknolojisiyle büyülüyor

Jaguar'ın, SUV segmentindeki amiral gemisi yenilendi. Araçta; 10 inçlik Touch Pro ekran, direksiyon desteği, start-stop sistemi ve gelişmiş adaptif cruise control sistemi bulunuyor.

Jaguar F-Pace yeni teknolojisiyle büyülüyor

KARBON- FİBER KAPI KAPLAMALARI

Kabin içerisinde, 14 farklı ayara sahip spor koltuklar yer alıyor. Süet tavan döşemeleri, premium paspaslar ve karbon-fiber kapı kaplamaları ile birlikte araç mükemmele ulaşıyor.

Jaguar F-Pace yeni teknolojisiyle büyülüyor

ÜÇ PAKET SEÇENEĞİ BULUNUYOR

F-Pace serisi; Park paketi, Drive paketi ve Sürücü yardım paketi olarak üç yeni isteğe bağlı şekilleniyor.

Drive paketinde, adaptif cruise control sistemi ve otonom acil frenleme sistemini yer alıyor. Bu sistem; 0-180 km/s arasındaki hızlarda öndeki araç ile arasındaki mesafeyi korumaya yardımcı olur.

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