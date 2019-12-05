James Bond'un düştüğü köprü ışıklandırılıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nün, ışıklandırılma projesi hayata geçiriliyor.

1 AYDA TAMAMLANACAK

Köprünün aydınlatma çalışmalarının yaklaşık bir ayda tamamlanmasıyla, bölgede hem turizmin hareketlenmesi hem de Varda Köprüsü'nün bilinirliğinin artırılması planlanıyor.

Varda Köprüsü'nün, çalışmayla gecenin zifiri karanlığından kurtulması, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin 24 saat gezebildiği uğrak noktalardan birisi haline gelmesi hedefleniyor.

''İNSANLAR VARDA KÖPRÜSÜ'NE HEM GÜNDÜZ HEM GECE GİDEBİLECEK''

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Varda Köprüsü'nün hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olduğunu söyledi. Varda Köprüsü'nü turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Demirtaş, şöyle konuştu: "Şu anda ihalesine çıktık. İnşallah en kısa zamanda çalışmaya başlayacağız ve buranın aydınlatmasını yapacağız. Varda Köprüsü'nün gece aydınlatmasıyla çok muhteşem olacağını düşünüyorum. İnşallah çalışmamıza yakında başlayacağız. İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler. Gecesi ayrı bir güzellik, gündüzü de ayrı bir güzellik olacak."





''AYDINLATMA SAYESİNDE DİZİLER GECE DE ÇEKİLEBİLECEK''

Demirtaş, Varda Köprüsü ve yakınındaki Belemedik Tabiat Parkı'nın bazı filmlere ve dizilere de ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Aydınlatmanın buna da çok ciddi etkisi olacak. Aydınlatmayla, dizilerin burada gece çekilebileceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.