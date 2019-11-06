taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7606
Euro
6.3787
Altın
1491.29
Borsa
101143.74
Gram Altın
276.186
Bitcoin
53461.85

James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in cuma günü Ankara'ya geleceği bildirildi.

AA | 06.11.2019 - 20:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor

13 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Washington’a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleşecek ziyaretin henüz kesinlik kazanmadığını söylemişti.

Erdoğan, ‘‘Geçen söyledik. Gitmeden önce kendileriyle (Donald Trump) bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim’’ demişti.

JEFFREY ANKARA'YA GELİYOR

Yaşanan bu gelişmeler öncesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu.

James Jeffrey cuma günü Ankara'ya geliyor

TOPLANTI YAPACAK

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

392
Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

434
Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı

Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı

132
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

54
Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

330
Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

444
Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

695
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir