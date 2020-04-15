James Webb Uzay Teleskobu nedir

Hubble Uzay Teleskobu, Nisan 1990'da Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobudur. 2021 yılında fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) ise, Hubble'ın yerini alması planlanıyor.

ASTRONOMLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. Uzay gözlemlerinde yeni bir çığır açacak olan JWST'nin, her türden astronom (gökbilimci) için büyük bir fırsat olacağına inanılıyor.

DÜNYA'DAN 1.6 MİLYON KM UZAKLIKTA OLACAK

Kızılötesi ışığı gözlemlemek için tasarlanan 6.5 metrelik söz konusu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1.6 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilecek. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın dört katı kadardır.