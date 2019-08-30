James Webb Uzay Teleskobu'nun tüm parçaları birleştirildi

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) ortak çalışması James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) yapımı aşamasında önemli dönüm noktası aşıldı ve teleskobu oluşturan tüm parçalar bir araya getirildi.

TEST AŞAMASINA GEÇİLECEK

Parçaların birleştirilmesinin ardından daha kritik öneme sahip test aşamasına geçileceği ve JWST'nin 2021'de yörüngeye gönderilmesinin planladığı belirtildi.

JWST, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.

JWST programının NASA'da görevli yöneticisi Gregory Robinson, "Webb'in parçalarının sonunda ilk kez tek bir gözlemevi şeklinde bir araya getirildiğini görmek heyecan verici. Mühendislik ekibi ileriye dönük devasa bir adım attı. Yakında şaşırtıcı evrenimizden olağanüstü görüntüler alabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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