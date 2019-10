Jamie Pressly, çocukları arasında ayrım yapıyor

My name is Earl ve Mom gibi sevilen dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan ABD'li oyuncu Jamie Pressly geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu olan 42 yaşındaki oyuncu anneliği konusunda yerden yere vuruldu.

"EN SEVDİĞİM SENSİN"

Bu duruma sebep olansa Jamie Pressly'nin oğluyla 12 yaşındaki oğluyla olan fotoğrafını Instagram hesabında paylaşması ve şunları yazması: "En sevdiğim oğlumla harika zaman geçiriyorum. Evet, söyledim işte! 3 oğlum var hepsini tüm kalbimle seviyorum ancak Dezi ile aramdaki bağ bambaşka."

Pressly'nin fotoğrafı paylaşırken yazdığı yorum çok tepki çekti ve hayranları oyuncuya öfke kustu.

BÜYÜK OĞLU ESKİ NİŞANLISINDAN

Jamie Pressly'nin 3 oğlu var. 12 yaşındaki Dezi, ve 1 yaşındaki ikizleri Lenon ve Leo. Pressly, 12 yaşındaki oğlunun babası, eski nişanlısı Eric Cubiche'den yıllar önce ayrılmış. İkizlerinin babası Hamzi Hijazi ile ise birlikteliğini sürdürüyor.

HER AİLEDE YAŞANIYOR

Şu anda sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım hayranı Jamie Pressly'yi acımasızca eleştirip onun kötü bir anne olduğunu söylerken, diğer yandan bir kısım insan da bunun normal olduğunu, her ailede bu durumun yaşandığını iddia ediyorlar.