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Jandarma, Bedirhan'ın bisiklet dileğini yerine getirdi

Amasya'da trafik denetiminde bisiklet ödüllü sürücü seyahat karnesi dağıtılırken 'İnşallah bana çıkar' sözleri akıllarda kalan ancak kazanamayan küçük Bedirhan'a jandarma, güzel bir jest yaptı.

İHA | 20.07.2019 - 02:34..
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İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı ’Dikkat sizden notlar bizden’ projesi kapsamında geçtiğimiz 1 Haziran’da Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol denetimlerinde içinde bulunduğu aracın durdurularak bilgilendirme yapıldığı esnada "Bisikletimin tekeri patlak. Bu bisiklet inşallah bana çıkar" sözlerini sarf ettikten sonra kampanyaya katılım belgelerini doldurup müracaat eden 11 yaşındaki Bedirhan Selman Çarıkcı’nın ismi bisiklet kazananlar arasında yer almayınca Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma, Bedirhan'ın bisiklet dileğini yerine getirdi

BEDİRHAN'A BİSİKLET SÜRPRİZİ

Durumun iletildiği Amasya Valiliği’nin aldığı bisiklet Suluova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimoğlu tarafından minik çocuğa teslim edildi. Karşılaştığı hediyeye çok sevinen Çarıkcı, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, Bedirhan'ın bisiklet dileğini yerine getirdi

Jandarma, Bedirhan'ın bisiklet dileğini yerine getirdi

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