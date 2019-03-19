taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4795
Euro
6.2175
Altın
1309.74
Borsa
105557.64
Gram Altın
230.793

Jandarma definecilere göz açtırmıyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 19.03.2019 - 16:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hamzali Mahallesi Arka Tarla mevkiinde bir şahsın izinsiz kazı yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, A.Ö.’yü izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

4 METRE DERİNLİĞİNDE

Yapılan kontrollerde A.Ö.’nün 2 noktada kazı yapmakta olduğu ve kazılan yerlerden birincisinin 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde, diğer kazılan noktanın ise 1 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Jandarma definecilere göz açtırmıyor

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLADI

A.Ö.’ün kazı yaparken kullanmış olduğu 3 adet hilti, 3 adet murç, 2 adet çekiç, 1 adet levye, 1 adet kürek, 1 adet plastik kova ve 2 adet eldiven muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

293
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

45
Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

97
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

39
Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

36
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

294
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir