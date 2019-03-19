Jandarma definecilere göz açtırmıyor

Hamzali Mahallesi Arka Tarla mevkiinde bir şahsın izinsiz kazı yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, A.Ö.’yü izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

4 METRE DERİNLİĞİNDE

Yapılan kontrollerde A.Ö.’nün 2 noktada kazı yapmakta olduğu ve kazılan yerlerden birincisinin 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde, diğer kazılan noktanın ise 1 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLADI

A.Ö.’ün kazı yaparken kullanmış olduğu 3 adet hilti, 3 adet murç, 2 adet çekiç, 1 adet levye, 1 adet kürek, 1 adet plastik kova ve 2 adet eldiven muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.