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Jandarma denetimlerini sızdıran 2 personel tutuklandı

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenecek denetimleri iş yeri sahiplerine sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklandı.

İHA | 06.03.2020 - 02:59..
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İzmir'in Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara denetimlerinin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

2 PERSONEL TUTUKLANDI

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ, iş yeri sahiplerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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