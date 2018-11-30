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Jandarma dolandırılan kadınının 74 bin lirasını buldu

Muğla'da dolandırıcıların ağına düşen 67 yaşındaki kadının 74 bin lirasını jandarma geri getirdi.

DHA | 30.11.2018 - 16:50..
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Muğla'da telefonla aradığı ev kadını Fatma Deniz'e, kendisini polis diye tanıtan dolandırıcıyı, jandarma ekipleri buldu.

FETÖ/PDY soruşturması bahanesiyle yaşlı kadının 74 bin lirasını gasp eden dolandırıcılar adliyeye sevk edildi.

Para da, şüphelinin evindeki aramada bulunup, tutanakla sahibi Fatma Deniz'e teslim edildi.

Jandarma dolandırılan kadınının 74 bin lirasını buldu

HESABINIZI FETÖ ELE GEÇİRDİ YALANI DEVAM EDİYOR

Fatma Deniz'i geçen 27 Kasım'da telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Banka hesabınız Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eline geçti. Sorunun çözümü için paranızı eve gelen bir kişiye teslim etmeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine Deniz, telefondaki kişinin kendisini yönlendirmesiyle evine gelen kişiye 74 bin lira verdi. Ancak, daha sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Deniz, dün saat 13.00 sıralarında Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.


Jandarma dolandırılan kadınının 74 bin lirasını buldu

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